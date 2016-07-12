アジア株式市場サマリー（12日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1991.23 +2.69 +0.14 1991.13 1998.03 1986.45 前営業日終値 1988.54 台湾 加権指数 8841.46 +54.99 +0.63 8794.73 8841.46 8794.30 前営業日終値 8786.47 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5353.200 +16.095 +0.30 5337.100 5391.900 5337.100 指数 前営業日終値 5337.105
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