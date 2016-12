UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝円につれ安も、景気刺激策への期待が下支え

(内容を更新しました) [シンガポール 12日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 下落。円につれ安となった。一方で、日本を中心に世界で景気刺激策が拡大されるとの期 待もあり、下値は限られている。 インドネシアルピア は、中銀による売り介入への懸念から下落。トレーダー によると、国営銀行が11日に1米ドル=1万3100ルピア前後で買いを入れていたと いい、輸入業者による決済目的のルピア売り・米ドル買いも入った。 フィリピンペソ は0.4%安。国内企業のドル需要を受けて、2月29日 以来の安値となった。 0620GMT(日本時間午後5時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.25 102.80 -0.44 Sing dlr 1.3502 1.3513 +0.08 Taiwan dlr 32.203 32.215 +0.04 Korean won 1148.00 1146.70 -0.11 Baht 35.13 35.12 -0.03 Peso 47.380 47.310 -0.15 Rupiah 13130 13080 -0.38 Rupee 67.18 67.12 -0.08 Ringgit 3.9900 3.9975 +0.19 Yuan 6.6918 6.6933 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.25 120.30 +16.51 Sing dlr 1.3502 1.4177 +5.00 Taiwan dlr 32.203 33.066 +2.68 Korean won 1148.00 1172.50 +2.13 Baht 35.13 36.00 +2.48 Peso 47.38 47.06 -0.68 Rupiah 13130 13785 +4.99 Rupee 67.18 66.15 -1.53 Ringgit 3.9900 4.2935 +7.61 Yuan 6.6918 6.4936 -2.96