米金融・債券市場＝利回り上昇、日本の経済対策期待でリスク選好高まる

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時03分 105*27.50 2.2300% ) 前営業日終 107*21.50 2.1500% 値 10年債(指標銘柄 16時03分 101*01.00 1.5117% ) 前営業日終 101*24.00 1.4340% 値 5年債(指標銘柄) 16時03分 100*05.75 1.0877% 前営業日終 100*15.50 1.0250% 値 2年債(指標銘柄) 15時59分 99*28.00 0.6891% 前営業日終 99*29.75 0.6610% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9 173*26.00 175*22.00 月限 Tノート先物9 132*16.50 133*05.00 月限 米金融・債券市場は、日本の経済対策期待で安全資産とされる債券への需要が後退す る中、国債利回りが上昇した。米10年債入札は、応札倍率が約7年ぶりの低水準となっ た。 終盤の取引で、10年債 価格は24/32安。利回りは1.513%で 、前日終盤の1.434%から上昇した。 安倍晋三首相は、総合的な経済対策を7月中にまとめるよう、石原伸晃経済再生担当 相に指示した。 こうした経済対策への期待から、世界的にリスク選好が高まり、米ダウ工業株30種 やS&P総合500種は過去最高値を更新した。 CIBCの米債券トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は「日本が相当な規 模の財政刺激策を打ち出しそうだ」と指摘。「不透明感、質への逃避といった動きが(債 券)市場から後退しつつある」と語った。 9年10カ月物の米国債(リオープン=銘柄統合)入札は、応札倍率が2.33倍と 、2009年3月以来の低水準となった。プライマリーディーラー(米政府証券公認ディ ーラー)の落札比率が15年1月以来の高水準となった。利回りが低水準で推移するなか 、国債を積極的に買い入れる意欲が衰えているとみられる。 13日には120億ドルの30年債入札が予定されている。30年債利回りUS30YT= RRは前日のオーバーナイトで過去最低の2.089%をつけたが、この日は2.233 %に上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -2.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -43.00 (-0.75)