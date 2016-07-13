アジア通貨動向（13日）＝元・ウォン・ルピアが高い、バーツが下落

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［ １３日 ロイター］ - ０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.50 104.67 +0.16 Sing dlr 1.3470 1.3469 -0.01 Taiwan dlr 32.185 32.220 +0.11 Korean won 1145.00 1148.00 +0.26 Baht 35.20 35.13 -0.20 Peso 47.210 47.320 +0.23 Rupiah 13087 13115 +0.21 Rupee 67.18 67.18 0.00 Ringgit 3.9790 3.9805 +0.04 Yuan 6.6883 6.6929 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.50 120.30 +15.12 Sing dlr 1.3470 1.4177 +5.25 Taiwan dlr 32.185 33.066 +2.74 Korean won 1145.00 1172.50 +2.40 Baht 35.20 36.00 +2.27 Peso 47.21 47.06 -0.32 Rupiah 13087 13785 +5.33 Rupee 67.18 66.15 -1.53 Ringgit 3.9790 4.2935 +7.90 Yuan 6.6883 6.4936 -2.91
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