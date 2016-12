UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝ウォンやルピアが上昇、景気刺激策への期待で

(内容を更新しました) [シンガポール 13日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 上昇。日本などにおける景気刺激策拡大への期待や米経済が力強く成長しているとの見方 から、リスク許容度が上昇した。 ウォン は0.5%高で、5月3日以来の高値。海外投資家は韓国株を5営 業日連続で買い越しており、株式市場への資金流入が続いていることが材料視された。た だ、高値圏では介入警戒感も出るため上値を削った。 インドネシアルピアは、債券価格の上昇を受けて小幅上昇した。 ただ、マレーシアリンギ は中銀の金融政策会合の結果発表をこの後に控え下 落。中銀は政策金利 を現行の3.25%で据え置くとの見方が多い。 アジアの株式相場は今年の高値を試す展開になっているが、通貨に関しては、最近の 上昇は行き過ぎとの見方もあり、大半が上げ幅を縮めた。 メイバンク(シンガポール)のシニア為替ストラテジストであるクリストファー・ウ ォン氏は「センチメントは金融緩和への期待を背景に引き続き下支えされており、円を除 くアジア通貨の一部は底堅く推移するだろう」とコメント。ただ「相場が先走りすぎてい る懸念はある。欧州銀行セクターのリスクによる資金調達や流動性への下方圧力を警戒し ている」と述べた。 0425GMT(日本時間午後1時25分)時点で、現在のアジア新興国通貨の対米 ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.23 104.67 +0.42 Sing dlr 1.3473 1.3469 -0.03 Taiwan dlr 32.175 32.220 +0.14 Korean won 1146.07 1148.00 +0.17 Baht 35.18 35.13 -0.14 Peso 47.270 47.320 +0.11 Rupiah 13100 13115 +0.11 Rupee 67.13 67.18 +0.07 Ringgit 3.9870 3.9805 -0.16 Yuan 6.6856 6.6929 +0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.23 120.30 +15.42 Sing dlr 1.3473 1.4177 +5.23 Taiwan dlr 32.175 33.066 +2.77 Korean won 1146.07 1172.50 +2.31 Baht 35.18 36.00 +2.33 Peso 47.27 47.06 -0.44 Rupiah 13100 13785 +5.23 Rupee 67.13 66.15 -1.46 Ringgit 3.9870 4.2935 +7.69 Yuan 6.6856 6.4936 -2.87