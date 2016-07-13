アジア株式市場サマリー（13日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリック してご覧になれます ［１３日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2005.55 +14.32 +0.72 2007.65 2013.60 1995.84 前営業日終値 1991.23 台湾 加権指数 8857.75 +16.29 +0.18 8847.04 8865.42 8800.17 前営業日終値 8841.46 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5388.500 +35.284 +0.66 5353.200 5391.700 5353.200 前営業日終値 5353.216
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