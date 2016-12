6月末私募投信残高は前月比0.7％増の66兆円

[東京 13日 ロイター] - 投資信託協会によると、6月末時点の私募投信純資産残高は前月比0 .7%増の66兆1772億円だった。 単位:億円 2016年6月 2016年5月 対前月増 % 減 総合計(私募) a 設定 27,730 22,078 5,652 25.6 b 解約 12,921 6,957 5,964 85.7 解約率 2.0 1.1 - - c 償還 563 423 140 33.0 解約・償還 13,484 7,380 6,104 82.7 d 差引 14,246 14,698 △ 452 - e 運用等増減 △ 9,856 2,668 △ 12,524 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 4,390 17,366 △ 12,976 - 純資産総額 661,772 657,382 4,390 0.7 ファンド数 4,416 4,314 102 - 株式投信(私募) a 設定 24,587 18,554 6,033 32.5 b 解約 11,583 6,322 5,261 83.2 解約率 1.9 1.0 - - c 償還 442 354 88 25.0 解約・償還 12,025 6,675 5,349 80.1 d 差引 12,562 11,879 684 - e 運用等増減 △ 10,126 2,575 △ 12,701 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 2,436 14,454 △ 12,018 - 純資産総額 627,127 624,691 2,436 0.4 ファンド数 3,882 3,815 67 - 公社債投信(私募) a 設定 3,143 3,524 △ 381 △ 10.8 b 解約 1,338 635 703 110.7 解約率 4.1 2.1 - - c 償還 121 70 51 73.8 解約・償還 1,459 705 754 107.0 d 差引 1,684 2,819 △ 1,135 - e 運用等増減 270 93 177 - 収益分配(△) - - - - d+e 資産増減 1,954 2,912 △ 958 - 純資産総額 34,645 32,691 1,954 6.0 ファンド数 534 499 35 - (Reporting By Michio Kohno)