米金融・債券市場＝国債高、利回り上昇で買い誘う

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時03分 107*06.00 2.1714% 柄) 前営業日終 105*25.50 2.2330% 値 10年債(指標銘柄 16時03分 101*13.00 1.4709% ) 前営業日終 101*00.50 1.5130% 値 5年債(指標銘柄 16時03分 100*10.25 1.0585% ) 前営業日終 100*06.50 1.0830% 値 2年債(指標銘柄 15時55分 99*29.25 0.6691% ) 前営業日終 99*28.25 0.6850% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9 174*31.00 173*26.00 月限 Tノート先物9 132*26.50 132*16.50 月限 米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。2取引日連続で売られて利回りが上昇し ていたことから、投資家の買いを誘った。 終盤の取引で、10年債 価格は14/32高。利回りは1.468%と 、前日の1.513%から低下した。 米財務省が実施した、120億ドルの29年10カ月債(リオープン、銘柄統合)入 札(ダッチ方式)は、最高落札利回りが2.172%と過去最低水準を記録した。外国中 銀など間接入札者の落札比率は過去最高となった。 30年債はこのところ、アウトパフォームしていた。日本やドイツなどで債券利回り がマイナスとなる中、プラスの利回りを求めて、償還期間がより長めの債券に需要が集ま る。 ウェルズ・ファーゴ・ファンド・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジム・コ ーチャン氏は「幾分かのリターンが得られるとうたう米国債や社債、米地方債への需要に 、こうした動きが寄与している」と語った。 11日に行われた240億ドルの3年債入札、12日に実施された200億ドルの1 0年債入札はいずれも、2009年以来の低い需要を集めた。 6月の雇用統計が予想を上回り、景気の勢い持続が確認できたことを受け、連邦準備 理事会(FRB)が12月の会合で利上げに踏み切るとの期待が高まった。こうした期待 が、3年債需要の重しとなった公算が大きい。 コーチャン氏は「米景気見通しは実際にかなり良好で、仮にそうだとすれば、FRB が利上げについて再び話し合うのは単に時間の問題だ」と話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -45.00 (-1.75)