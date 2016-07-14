15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ２００６年１─６月の金融政策決定会合議事録（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1430 電事連会長会見 1530 ＬＩＮＥ上場会見 1600 生保協会長会見 新規上場 ＬＩＮＥ が東証１部に（公開価格3300円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１４日（木） 14~15Jul 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Jun 14~15Jul 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Jun 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q2 01:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Jun 14~15Jul 02:00 インドネシア：自動二輪車販売 Jun 14~15Jul 02:00 インドネシア：自動車販売 Jun 02:00 インドネシア：外貨準備 Jun 06:30 インド：ＷＰＩ Jun 07:00 トルコ：経常収支 May 12:00 ポーランド：経常収支 May 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Jun 12:30 カナダ：新築住宅価格 May ◇イベント 韓国：中銀金利発表 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jul 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jul 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 15:15 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が国内経済について講演 22:00 チリ：中銀金利発表 22:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がフォーラムに出席 23:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会"Economic Conditions and the Role of Monetary Policy"の進行役 ＬＩＮＥがＮＹ証取に上場 ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース デルタ航空 ７月１５日（金） 02:00 中国：ＧＤＰ（国家統計局） Q2 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Jun 07:30 タイ：外貨準備 w/e 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） May 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Jun 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:30 米：小売売上高（商務省） Jun 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jul 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Jun 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Jun 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jul 14:00 米：企業在庫（商務省） May ◇イベント 12:00 カーニー英中銀総裁がイベントに参加（トロント） 18:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総 裁がタウンホール会合に参加 アジア欧州会議（ＡＳＥＭ）首脳会合（モンゴル・ウランバートル、１６日まで） ◇決算予定 シティグループ