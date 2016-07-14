アジア通貨動向（14日）＝リンギ・台湾ドル・ウォンが上昇、元横ばい

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［ １４日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.32 104.46 +0.13 Sing dlr 1.3459 1.3465 +0.04 Taiwan dlr 32.074 32.183 +0.34 Korean won 1143.40 1146.40 +0.26 Baht 35.18 35.15 -0.09 Peso 47.125 47.210 +0.18 Rupiah 13085 13090 +0.04 Rupee 67.05 67.05 +0.00 Ringgit 3.9550 3.9715 +0.42 Yuan 6.6890 6.6882 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.32 120.30 +15.32 Sing dlr 1.3459 1.4177 +5.33 Taiwan dlr 32.074 33.066 +3.09 Korean won 1143.40 1172.50 +2.55 Baht 35.18 36.00 +2.33 Peso 47.13 47.06 -0.14 Rupiah 13085 13785 +5.35 Rupee 67.05 66.15 -1.34 Ringgit 3.9550 4.2935 +8.56 Yuan 6.6890 6.4936 -2.92
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