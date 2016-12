UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝おおむね堅調、英利下げ期待で

(内容を追加しました) [シンガポール 14日 ロイター] - アジア通貨は、おおむね堅調に推移してい る。この日イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利を引き下げるとの期待を背景に、 買いが優勢となっている。 マレーシアリンギ は10週間ぶり高値を記録した。中銀が前日、予想外の利 下げに動き、国債価格は上昇した。10年債利回り は3.5635%と、2 013年7月以来の低水準を記録した。 韓国ウォン も約10週間ぶり高値をつけた。韓国中銀はこの日、政策金利 を1.25%に据え置いた。ウォンは対円 でも上昇している。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.63 104.46 -0.16 Sing dlr 1.3473 1.3465 -0.06 Taiwan dlr 32.064 32.183 +0.37 Korean won 1139.11 1146.40 +0.64 Baht 35.14 35.15 +0.03 Peso 47.115 47.210 +0.20 Rupiah 13090 13090 +0.00 Rupee 66.96 67.05 +0.14 Ringgit 3.9575 3.9715 +0.35 Yuan 6.6883 6.6882 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.63 120.30 +14.98 Sing dlr 1.3473 1.4177 +5.23 Taiwan dlr 32.064 33.066 +3.13 Korean won 1139.11 1172.50 +2.93 Baht 35.14 36.00 +2.45 Peso 47.12 47.06 -0.12 Rupiah 13090 13785 +5.31 Rupee 66.96 66.15 -1.20 Ringgit 3.9575 4.2935 +8.49 Yuan 6.6883 6.4936 -2.91