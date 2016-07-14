アジア株式市場サマリー（14日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１４日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2008.77 +3.22 +0.16 2004.12 2009.67 1997.94 前営業日終値 2005.55 台湾 加権指数 8866.36 +8.61 +0.10 8837.76 8877.31 8818.26 前営業日終値 8857.75 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5411.600 +23.065 +0.43 5388.500 5416.000 5386.000 前営業日終値 5388.535
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