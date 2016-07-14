15日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月１５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ２００６年１─６月の金融政策決定会合議事録（日銀） 1000 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1430 電事連会長会見 1530 ＬＩＮＥ上場会見 1600 生保協会長会見 新規上場 ＬＩＮＥ が東証１部に（公開価格3300円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１５日（金） 02:00 中国：ＧＤＰ（国家統計局） Q2 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Jun 07:30 タイ：外貨準備 w/e 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） May 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Jun 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:30 米：小売売上高（商務省） Jun 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jul 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Jun 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Jun 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jul 14:00 米：企業在庫（商務省） May ◇イベント 12:00 カーニー英中銀総裁がイベントに参加（トロント） 18:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総 裁がタウンホール会合に参加 アジア欧州会議（ＡＳＥＭ）首脳会合（モンゴル・ウランバートル、１６日まで） ◇決算予定 シティグループ