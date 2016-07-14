米金融・債券市場＝国債利回り上昇、英金利据え置きや国内インフレ加速で

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［ニューヨーク １４日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 16時12分 105*15.00 2.2474% 柄） 前営業日終 107*02.50 2.1760% 値 1０年債（指標銘柄 16時12分 100*26.50 1.5339% ） 前営業日終 101*14.00 1.4670% 値 ５年債（指標銘柄 16時09分 100*04.00 1.0990% ） 前営業日終 100*10.75 1.0550% 値 ２年債（指標銘柄 15時59分 99*28.50 0.6813% ） 前営業日終 99*29.25 0.6690% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物9 173*00.00 174*31.00 月限 Ｔノート先物9 132*12.50 132*26.50 月限 イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）の金利据え置きや、インフレ加速を示す米 指標を受け、米金融・債券市場は、国債利回りが上昇（価格は下落）した。 終盤の取引で、１０年債 価格は１９／３２安。利回りは１．５３２％と 、前日の１．４６７％から上昇した。 英中銀は予想外の金利据え置きを決定、「さまざまな政策パッケージ」として３週間 以内に刺激策を打ち出す見通しを示した。 市場関係者の１人は「英中銀が利下げを行わず、一部で失望の声が上がった」と話す 。 ６月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）は、１年１カ月ぶりの大きな伸びとなった。 米新規失業保険申請件数は、４月中旬につけた４３年ぶり低水準付近で推移した。 このところの債券価格上昇で、一部に利益確定の売りが出たことも、国債の重しとな った。 市場ではこの日、日本のデフレ対策をめぐるうわさも飛び交った。 ブルームバーグの報道によると、ベン・バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）前議 長が、日本政府が日銀に永久債を売る提案をしたという。 ただ、政府や中銀当局者らはロイターの取材に、こうした提案を直ちに採用する可能 性はないと言明した。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -45.75 (-0.75)
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