アジア通貨動向（15日）＝元・ウォン・台湾ドル・ペソが上昇

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［ １５日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.67 105.35 -0.30 Sing dlr 1.3441 1.3427 -0.10 Taiwan dlr 31.930 32.073 +0.45 Korean won 1133.40 1137.40 +0.35 Baht 35.03 35.03 +0.00 Peso 46.980 47.050 +0.15 Rupiah 13090 13080 -0.08 Rupee 66.91 66.91 +0.00 Ringgit 3.9495 3.9480 -0.04 Yuan 6.6810 6.6890 +0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.67 120.30 +13.84 Sing dlr 1.3441 1.4177 +5.48 Taiwan dlr 31.930 33.066 +3.56 Korean won 1133.40 1172.50 +3.45 Baht 35.03 36.00 +2.77 Peso 46.98 47.06 +0.17 Rupiah 13090 13785 +5.31 Rupee 66.91 66.15 -1.14 Ringgit 3.9495 4.2935 +8.71 Yuan 6.6810 6.4936 -2.80
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