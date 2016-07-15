アジア株式市場サマリー（15日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１５日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2017.26 +8.49 +0.42 2015.37 2022.34 2011.10 前営業日終値 2008.77 台湾 加権指数 8949.85 +83.49 +0.94 8857.15 8949.85 8857.15 前営業日終値 8866.36 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5429.600 +17.993 +0.33 5411.600 5452.700 5411.600 指数 前営業日終値 5411.607
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