UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝大半が上昇、堅調な中国経済指標がリスク志向高める

(内容を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - アジア新興国通貨の大半が上昇。予想を上 回る中国経済指標が投資家のリスク志向を一段と高めている。週間ベースでも上昇する見 通し。 トムソン・ロイターのデータによると、韓国ウォン の対ドル相場は週間ベ ースで2.5%高。その他アジア通貨をアウトパフォームしている。 15日のウォンは一時0.6%高の1ドル=1130.4ウォン。4月20日以来の 高値を付けた。外国人投資家による韓国株買いが続いている。トレーダーらによると、通 貨当局がウォン高是正介入に乗り出したもよう。 台湾ドル は11カ月ぶりの高値を付けた。株式市場への資金流入が続いてい る。週間ベースではこれまでのところ対米ドルで1.1%値を上げている。 タイバーツ は資本流入を背景に10週間強ぶりの高値を付けた。 0620GMT(日本時間午後3時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.80 105.35 -0.43 Sing dlr 1.3443 1.3427 -0.12 Taiwan dlr 31.955 32.073 +0.37 Korean won 1132.84 1137.40 +0.40 Baht 34.96 35.03 +0.20 Peso 46.930 47.050 +0.26 Rupiah 13080 13080 +0.00 Rupee 67.07 66.91 -0.24 Ringgit 3.9590 3.9480 -0.28 Yuan 6.6835 6.6890 +0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.80 120.30 +13.71 Sing dlr 1.3443 1.4177 +5.46 Taiwan dlr 31.955 33.066 +3.48 Korean won 1132.84 1172.50 +3.50 Baht 34.96 36.00 +2.97 Peso 46.93 47.06 +0.28 Rupiah 13080 13785 +5.39 Rupee 67.07 66.15 -1.38 Ringgit 3.9590 4.2935 +8.45 Yuan 6.6835 6.4936 -2.84