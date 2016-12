米金融・債券市場＝利回り急伸、好調な指標受け米金利先高観強まる

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 105*02.00 2.2655% 柄) 前営業日終 105*14.00 2.2490% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 100*19.50 1.5578% ) 前営業日終 100*27.50 1.5300% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 100*02.00 1.1120% ) 前営業日終 100*05.25 1.0910% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*28.50 0.6815% ) 前営業日終 99*28.75 0.6770% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9 171*21.00 173*00.00 月限 Tノート先物9 131*28.00 132*12.50 月限 米金融・債券市場は、国債利回りが急上昇。朝方発表された米経済指標が軒並み好調 な内容となったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が年内に利上げする可能性があ るとの観測が強まった。 前週発表された6月の米雇用統計が予想を超える好結果となったことを受け、利上げ 観測が再燃。この日発表された6月の米小売売上高が市場予想を超え増加、消費者物価指 数(CPI)が4カ月連続のプラスを記録、鉱工業生産も昨年7月以来の大幅な伸びとな ったことを追い風に、米金利先高観はさらに強まった。 クレディ・アグリコルの米債取引主任、ダン・マルホーランド氏は「前週以降、指標 は総じて予想を上回る内容となり、質への逃避を後退させている」と指摘した。 取引終盤、指標10年債 は19/32安、利回りは1.59%に上昇し た。前週には世界経済鈍化への懸念から、過去最低の1.321%をつけた。 ただ、マルホーランド氏は「(堅調な)指標を踏まえると、利回りは依然かなり低い 水準にとどまっているようにみえる」とし、利上げの確率が債券相場にさほど織り込まれ ていない可能性があるとの見方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -2.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -45.50 (+0.25)