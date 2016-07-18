〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧ください ［１８日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 18Jul 00:30 シンガポール：非石油部門輸出 Jun 18Jul 01:30 中国：新築住宅価格 Jun 18Jul 02:00 インドネシア：小売売上高 May 18Jul 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jul 18Jul 20:00 米：対米証券投資（財務省） May 19Jul 08:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Jun 19Jul 08:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Jun 19Jul 09:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Jul 19Jul 11:00 トルコ：中銀金利発表 19Jul 12:00 ポーランド：小売売上高 Jun 19Jul 12:30 米：住宅着工件数（商務省） Jun 19Jul 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 20Jul : ブラジル：中銀金利発表 20Jul 04:00 マレーシア：ＣＰＩ Jun 20Jul 06:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Jun 20Jul 08:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） May 20Jul 08:00 台湾：輸出受注 Jun 20Jul 08:00 南ア：ＣＰＩ Jun 20Jul 08:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） May 20Jul 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 21Jul 07:00 インドネシア：中銀金利発表 21Jul 08:30 英：小売売上高（国立統計局） Jun 21Jul 08:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Jun 21Jul 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jul 21Jul 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jul 21Jul 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Jun 21Jul 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 21Jul 13:00 南ア：中銀金利発表 21Jul 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） May 21Jul 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Jun 21Jul 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Jun 22Jul 07:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 07:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 07:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 07:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 07:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 07:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 07:30 タイ：外貨準備 w/e 22Jul 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Jul 22Jul 08:00 台湾：鉱工業生産 Jun 22Jul 08:30 英：製造業ＰＭＩ Jul 22Jul 08:30 英：サービス部門ＰＭＩ Jul 22Jul 10:00 マレーシア：外貨準備 2wk 22Jul 11:30 インド：外貨準備 w/e 22Jul 12:30 カナダ：小売売上高 May 22Jul 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jul US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーラン ド SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国 、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR =トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １８日（月） 米共和党全国大会（２１日まで） １９日（火） 01:30 豪中銀理事会議事要旨 11:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 ＩＭＦ、英国の新たな経済予測を盛り込んだ世界経済見通しを発表 ２０日（水） ブラジル：中銀金利発表 ２１日（木） 07:00 インドネシア：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 米共和党全国大会（最終日） ２２日（金） ２３日（土） Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（中国・四川省成都） ２４日（日） Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（中国・四川省成都、最終日） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here