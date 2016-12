アジア通貨動向（18日）＝総じて下落、人民元安が影響

[シンガポール 18日 ロイター] - アジア新興国通貨は、人民元安につられ大 半が下落している。 人民元は一時5年半超ぶりの安値に下落。朝方発表された基準値が2010年10月 以来の元安水準だったことや、米経済指標が堅調なことを受けている。 トルコのクーデター未遂に対しては反応薄。 人民元 は対ドルで2010年11月以来の安値となる6.6998元を付 けた。その後は国有銀行が中国人民銀行(中央銀行)の代理で6.6996元付近でドル 売りを行ったとみられている。 ある市場関係者は、人民元が節目の6.7元を突破して下落すれば、他のアジア通貨 も無視できなくなると指摘。アジア通貨の一段高に警戒感が広がるとの見方を示した。 マレーシアリンギ は薄商いの中下落。ドルが幅広く上昇していることを受け ている。 韓国ウォン も下落。市場では、韓国当局は1ドル=1128─1133ウ ォンの抵抗線エリア以上の上昇は容認しないとの警戒感が強い。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *日本とタイは休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move *Japan yen 105.45 104.92 -0.50 Sing dlr 1.3488 1.3470 -0.13 Taiwan dlr 31.970 31.990 +0.06 Korean won 1136.30 1133.90 -0.21 *Baht 34.93 34.93 0.00 Peso 46.830 46.800 -0.06 Rupiah 13100 13090 -0.08 Rupee 67.12 67.06 -0.09 Ringgit 3.9750 3.9475 -0.69 Yuan 6.6974 6.6883 -0.14 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.45 120.30 +14.08 Sing dlr 1.3488 1.4177 +5.11 Taiwan dlr 31.970 33.066 +3.43 Korean won 1136.30 1172.50 +3.19 Baht 34.93 36.00 +3.06 Peso 46.83 47.06 +0.49 Rupiah 13100 13785 +5.23 Rupee 67.12 66.15 -1.45 Ringgit 3.9750 4.2935 +8.01 Yuan 6.6974 6.4936 -3.04