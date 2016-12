ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は163億ユーロに拡大

[フランクフルト 18日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)が発表した量的 緩和(QE)プログラムに基づく先週の公的部門証券買い入れ(PSPP)額は163億 0900万ユーロ(147億6000万ドル)で、前週の161億ユーロから拡大した。 PSPPに加え、資産担保証券(ABS)、カバードボンド、社債買い入れプログラ ム(CSPP)を含む全体の買い入れ額は199億2000万ユーロで、前週の185億 4600万ユーロから拡大した。 詳細は以下の通り。(単位10億ユーロ) Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP Total Jul 15 16.309 0.251 1.407 1.953 19.920 Jul 8 16.100 0.240 0.530 1.676 18.546 Jul 1 9.734 0.267 0.582 1.900 12.483 Jun 24 17.141 0.100 1.919 2.650 21.810 Jun 17 16.917 0.267 1.219 1.900 20.303 Jun 10 17.733 0.131 1.491 0.348 19.703 Jun 3 17.591 0.066 0.973 - 18.630 May 27 19.296 0.001 1.180 - 20.477 May 20 16.918 0.142 0.907 - 17.967 *ECBの発表は以下をご覧ください。 here