TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（19日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > ドイツ、男が列車の乗客を斧で襲う 10─15人負傷＝警察 > スペインの銀行の不良債権処理進む、イタリア銀と明暗 > 為替相場はファンダメンタルズと総じて整合＝米財務省高官 > 21日のＥＣＢ理事会、買い入れ規定微調整か 国債不足への対応で > ＥＣＢ、資本リスクあれば報酬制限も＝ラウテンシュレーガー専務理事 > 米ＦＲＢ、リバースレポで808.1億ドル吸収 > ＥＣＢ社債買い入れ、独仏中銀が大半を実施 > 4─6月の米信用状況が低下、2009年以降で最悪＝フィッチ > 自動運転車にブラックボックス設置を義務化、独政府が法案検討 > ギリシャ、改革堅持する必要＝モスコビシ欧州委員 > ＴＴＩＰ、年内妥結目指す ブレグジットで一層重要＝米国務長官 > 原油先物2％安、供給懸念再燃 トルコのクーデター未遂影響は軽微 > ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は163億ユーロに拡大 > 米銀の住宅ローン事業、4━6月は好調 利上げ観測後退で盛り返し > 米7月住宅建設業者指数は59に低下、予想下回る > 中国、企業の資金調達手段拡大などの指針表明 > 独経済は夏季に回復へ、英ＥＵ離脱決定の影響当面は軽微＝連銀 > 英首相「ＥＵ離脱でも経済は成功」、ソフトバンクのＡＲＭ買収で > ＥＳＭの役割拡大要請、条件設定や財政監視も＝独連銀 > トルコ死刑復活ならＥＵ加盟できず、独がクーデター処罰でけん制

◆企業関連ニュース > 米ヤフー、第2四半期は5.2％増収 > 米ネットフリックス、契約数見通し予想届かず 時間外で株価急落 > 米ＩＢＭ、第2四半期は2.8％減収 > 米カルパース、年度の投資収益率0.61％ 債券や不動産が下支え > BUZZ-外株：３Ｄシステムズ一時13.5％安、パイパーが投資評価引き下げ > マードック氏、米ＦＯＸのエイルズＣＥＯの退任望む＝報道 > 米モンサント、独バイエルと秘密保持契約めぐり協議＝関係筋 > BUZZ-外株：ソーラーシティ4.9％高、資金調達を好感 買収狙うテスラも上昇 > BUZZ-外株：米スプリント6.6％安、ソフトバンクのＡＲＭ買収計画を嫌気 > バークシャー、医療賠償責任保険会社を買収 > 米司法省、不正疑いでフィアット・クライスラーを調査＝ＢＢＧ > 仏ビベンディ、ユービーアイソフトの議決権20％超握る＝当局 > BUZZ-外株：半導体銘柄が高い、ソフトバンクのＡＲＭ買収で > BUZZ-外株：ディスカウント店のバーリントン5.8％高、前向きな業績見通しで > 米ウーバー、利用数が20億回超え 10億回達成からわずか半年後 > ソフトバンクのＡＲＭ買収、助言手数料は最大1.2億ドルの可能性 > ウォルマート・カナダ、一部店舗でビザカード取り扱い停止 > 米バンカメ、第2四半期は19％減益 低金利対応で新経費目標設定 > アップルら顧客への事前相談なし、ソフトバンクの買収で＝英ＡＲＭ > BUZZ-外株：米グルーポン急伸、パイパーが「オーバーウエート」に上げ > BUZZ-外株：レンディングクラブが上昇、ブラックロック元幹部を起用 > 米Ｗファーゴ、ロンドン金融街のオフィス購入で合意 約4億ドルか > 米ハスブロ、4─6月は予想上回る ディズニープリンセス人形が好調