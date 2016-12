米金融・債券市場＝利回り横ばい、トルコのクーデター鎮圧で持ち高調整

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時04分 104*13.50 2.2944% ) 前営業日終値 104*08.00 2.3020% 10年債(指標銘柄 17時01分 100*12.50 1.5818% ) 前営業日終値 100*09.00 1.5940% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.00 1.1315% 前営業日終値 99*29.00 1.1450% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.00 0.6897% 前営業日終値 99*27.00 0.7060% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*18.00 171*21.00 Tノート先物9月限 132*01.00 131*28.00 米金融・債券市場は、国債利回りが一時的に上昇したものの、その後は戻す展開とな り、ほぼ横ばいで推移した。株価が小幅高となったことに加え、トルコでのクーデター鎮 圧を受け、持ち高調整の動きが広がった。 アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の国際債券部マネジング・ディレク ター、キム・ルパート氏は「地政学リスクを背景に投資家は様子見姿勢を続けており、世 界的なイベントに目を光らせている。10年債や30年債はいずれも過去最低をつけてい ることから、十分な引き合いがみられるかどうかの判断は難しい」と述べた。 こうしたなか、アナリストの間では、日本やドイツ国債と比較して米長期債利回りは 高めであることから、見通しは引き続き下向きとみられている。 10年債利回り は一時1.604%と6月24日以来の高水準をつけ、 30年債利回り も一時2.323%と3週間ぶりの高水準をつけた。 経済指標では、7月のNAHB/ウエルズ・ファーゴ住宅建設業者指数が59と、前 月の60から低下。市場予想の60を下回った。統計を受けて利回りは上昇したという。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread -2.25 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -46.00 -0.50