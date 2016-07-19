TOP NEWS* 海外トップニュース（19日）

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［ １９日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 銀行への公的支援、投資家の負担なしでも可能＝欧州司法裁 > 独ＺＥＷ景気期待指数、7月は-6.8に急低下 英ＥＵ離脱で > トルコ中銀が上限金利を25ｂｐ引き下げ > 中国、民間投資の促進と借り入れコスト低下策を実施へ＝李克強首相 > ＥＵ離脱、銀行の「全面的な解決策」困難＝英中銀副総裁 > 英ＣＰＩ、6月は前年比＋0.5％ サッカー欧州選手権で航空運賃上昇 > 英ＰＰＩ、6月産出指数は前年比‐0.4％ 予想より小幅な低下 > ヤマハ発動機とホンダ、二輪で価格協定の疑い＝インドネシア当局 > 〔焦点〕狙われたトルコ大統領機、クーデターはなぜ失敗したか

> 〔BREAKINGVIEWS〕ソフトバンクの孫社長、投資家の忍耐試す大型買収 > 〔アングル〕トルコのクーデター未遂、対米関係は一段と緊迫化へ > 〔焦点〕ニースのトラック突入事件、仏観光業にさらなる追い打ち > 〔アングル〕トルコが投資不適格に転落の恐れ、クーデター未遂への対応カギ

> 2016年のベトナム成長率見通し、6.0％に引き下げ＝世銀 > スウェーデン中銀、必要に応じて一段の利下げも＝議事要旨 > ボルボの第2四半期は営業増益、予想上回る コスト削減が奏功 > 中国、自由貿易区の規則を一時的に変更 Ｍ＆Ａなど届出制に > 人民元が対ドルで上昇、一時的に中国人民銀が元安にブレーキか > BUZZ-外株：豪ルネサンス・ミネラルズが急伸、エメラルド・リソーシズと合併へ > 独ＶＷ排ガス不正問題、米3州が新たに訴訟を計画＝関係筋

> 〔ＩＦＲ〕東北特殊鋼の債券保有者、省政府を批判 資金調達停止求める > BUZZ-ギリシャ国債あす償還、過度の楽観厳禁 欧州に危機対応余力なし > リオ・ティントの鉄鉱石出荷、年間見通し達成の見込み > アウディの新戦略、今後10年でＥＶとデジタル技術を重視＝関係者 > 中国百度の株主、李ＣＥＯへの動画部門売却計画を非難 > 英製造業の信頼感が2年ぶり低水準、ＥＵ離脱決定受け＝調査

> 〔ＩＢウオッチャー〕地盤沈下の欧州投資銀行、ブレグジットで米国勢との差拡大か > 〔ＩＢウオッチャー〕アクティビストに抗う機関投資家、取締役任命権めぐり > 〔焦点〕英離脱ショック後のＥＵ、メルケル氏の出方に注目 > 〔BREAKINGVIEWS〕トルコ、高くつく政治安定化の代償 > 米オバマ政権、移民改革で最高裁に再審理要求 > ヘッジファンドＴＣＩがＳＡＢミラー株取得、ＡＢインベブの買収条件引き上げ要求か > BUZZ-外株：豪ケスタ・コールが4.8％高、筆頭株主が買収提案 > BUZZ-外株：香港上場の都市麗人が最安値更新、上期利益急減見通しで > 世界のヘッジファンド、上半期運用成績は08年以降で最低＝プレキン > 年初来のデフォルト企業100社、前年比50％超増える＝Ｓ＆Ｐ > 米共和党全国大会始まる、トランプ氏を正式指名へ 反発の声も > 南シナ海、航行の自由作戦は「悲惨な結果」招く可能性＝中国軍幹部 > 米8月シェールオイル生産量、10カ月連続で減少の見通し＝ＥＩＡ > 英中銀、即時の利下げ必要 8月に追加措置を＝ブリハ政策委員 > ポルトガル、財政目標達成のための財源を公表 ＥＵ制裁回避訴え

> 米ヤフー、調整後1株利益予想割れ 中核事業売却先は週内発表か > 〔BREAKINGVIEWS〕ソフトバンクのＡＲＭ買収、他社は様子見が賢明 > 中国の非金融対外直接投資、上半期は前年比58.7％増＝商務省 > 〔ＢＯＥフォーカス〕景気信頼感悪化で8月利下げが焦点、逆効果懸念の声も > フィリピン、中国側の条件付き対話要請を拒否 南シナ海問題で > 〔海外ローン市場〕テンセント、スーパーセル買収で35億ドルの融資を検討 > 政策変更の必要性見極めるため指標を注視＝豪中銀議事要旨 > 「物言う株主」のエリオット、東亜銀行相手に新たな訴訟手続き > 米共和党、1933年銀行法の復活含む政策綱領を採択 > 〔ＩＦＲ〕ソフトバンク、英ＡＲＭ買収で新起債の計画なし > ソフトバンクのＡＲＭ買収、助言手数料は推定で最大1.2億ドルに > メイ英首相、19日に初閣議 ＥＵ離脱成功に向け尽力要請へ > ジョンソン英外相、ＥＵ各国外相と個別会談 協議は「前向き」 > 米当局がフィアット・クライスラーを調査、販売水増しの可能性 > 米ネットフリックス、契約の伸びが予想届かず 時間外で株価急落 > 一部途上国の金融システム、コルレス契約喪失で国際的に疎外も＝ＩＭＦ専務理事 > EXCLUSIVE-米マイランによるスウェーデンのメダ買収、ＥＵが条件付き承認か＝関係筋 > 〔海外規制フラッシュ〕ＮＺ中銀、住宅ローン規制強化案を発表 住宅価格高騰抑制へ > 中国人民銀行幹部、財政赤字はＧＤＰ比5％まで拡大可能と発言＝地元紙 > 小規模で開放された国は緩和的な金融政策維持すべき＝韓国中銀総裁 > 欧州自動車販売、6月は6.5％増 英国だけ減少 > 北朝鮮が弾道ミサイル3発発射、短距離2発とノドン1発と米軍 > 韓国ＰＰＩ、6月は前年比で1年半ぶりの小幅下落 > 〔ロイター調査〕南ア中銀、21日は政策金利据え置き11月に利上げの見通し > 〔ロイター調査〕ブラジル中銀、利下げは10月以降か インフレ高止まりで

> 米ＩＢＭ、第2四半期売上高が予想上回る クラウド好調 > 米ハスブロ、4─6月は予想上回る ディズニープリンセス人形が好調 > ムーディーズ、トルコを格下げ方向で見直し > アルゼンチン、第2四半期はマイナス成長の公算＝中銀総裁 > ドイツ列車乗客襲撃、犯人はアフガン難民 警察が射殺 > 成都Ｇ２０、英ＥＵ離脱決定が主な議題に＝カナダ財務省高官 > 海外勢の米国債投資、5月は2カ月連続売り越し＝米財務省

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