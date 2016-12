20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 7月主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀) 1030 20年利付国債入札発行 1245 20年利付国債入札結果 1300 日商夏季政策懇談会 1400 16年度財政投融資の実績 1400 6月粗鋼生産速報(鉄連) 1430 6月の百貨店売上高 1430 日証協会長会見 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 6月のコンビニ売上高 1600 6月訪日外国人客数(日本政府観光局) 1600 4─6月訪日外国人消費動向調査(観光庁) 決算:安川電 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 7月19日(火) 08:30 英:生産者物価指数(国立統計局) Jun 08:30 英:消費者物価指数(国立統計局) Jun 09:00 独:景気期待指数(ZEW) Jul 12:00 ポーランド:小売売上高 Jun 12:30 米:住宅着工件数(商務省) Jun 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 11:00 トルコ:中銀金利発表 13:00 IMF、英国の新たな経済予測を盛り込んだ世界経済見通しを発表 ◇決算予定 ノバルティス ボルボ ゴールドマン・サックス ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) マイクロソフト ◇休場 タイ 7月20日(水) 04:00 マレーシア:CPI Jun 06:00 独:生産者物価指数(連邦統計庁) Jun 08:00 ユーロ圏:経常収支(ECB) May 08:00 台湾:輸出受注 Jun 08:00 南ア:CPI Jun 08:30 英:ILO方式失業率(国立統計局) May 11:00 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e ◇イベント ブラジル:中銀金利発表 ◇決算予定 SAP モルガン・スタンレー インテル イーベイ クアルコム アボット・ラボラトリーズ アメリカン・エキスプレス