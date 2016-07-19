アジア通貨動向（19日）＝リンギ・ウォン・Ｓドル下落、人民元は小幅高

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［１９日 ロイター］ - ０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。なお、タイ市場は祝日で休場。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.85 106.17 +0.30 Sing dlr 1.3496 1.3475 -0.16 Taiwan dlr 32.018 32.024 +0.02 Korean won 1138.30 1136.40 -0.17 *Baht 34.93 34.93 0.00 Peso 46.820 46.725 -0.20 Rupiah 13083 13085 +0.02 Rupee 67.20 67.20 +0.00 Ringgit 3.9850 3.9755 -0.24 Yuan 6.6983 6.7019 +0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.85 120.30 +13.65 Sing dlr 1.3496 1.4177 +5.05 Taiwan dlr 32.018 33.066 +3.27 Korean won 1138.30 1172.50 +3.00 Baht 34.93 36.00 +3.06 Peso 46.82 47.06 +0.51 Rupiah 13083 13785 +5.37 Rupee 67.20 66.15 -1.56 Ringgit 3.9850 4.2935 +7.74 Yuan 6.6983 6.4936 -3.06
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