訂正-UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝大半が下落、人民元と原油安が圧迫

(本文3段落目の「6.7ドル」を「6.7元」に訂正しました) [シンガポール 19日 ロイター] - アジア通貨は、対ドルで大半が下落。人民 元と原油価格の一段安を見込み、利益確定の売りがかさんでいる。 ニュージーランドドル と豪ドル が追加利下げ観測で下げていること も背景。 人民元 は小幅高。中国の国有銀行が人民銀行(中央銀行)の代理で散発的 に元支援の介入を行っている。18日の取引では、心理的な節目である1ドル=6.7元 (訂正)を割り込んで5年超ぶりの安値を付けた。市場では、中国経済の減速からさらな る元安が予想されている。 シンガポールドル は1週間ぶり安値に下落。 マレーシアリンギ は一時0.4%安の3.9915リンギと7月13日以来 の安値をつけた。供給過剰懸念で原油価格が1%以上下落していることが売り材料とされ た。 その後は長期債を中心に国債価格が上昇したことを受け、下げを縮小している。 韓国ウォン は、人民元安を背景とした海外勢の売りに押された後、下げ渋 った。1140ウォン付近では輸出業者の買いが控えている。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。なお、タイ市場は祝日で休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.79 106.17 +0.35 Sing dlr 1.3510 1.3475 -0.26 Taiwan dlr 32.000 32.024 +0.08 Korean won 1137.67 1136.40 -0.11 *Baht 34.93 34.93 0.00 Peso 46.820 46.725 -0.20 Rupiah 13085 13085 +0.00 Rupee 67.17 67.20 +0.04 Ringgit 3.9865 3.9755 -0.28 Yuan 6.6983 6.7019 +0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.79 120.30 +13.72 Sing dlr 1.3510 1.4177 +4.94 Taiwan dlr 32.000 33.066 +3.33 Korean won 1137.67 1172.50 +3.06 Baht 34.93 36.00 +3.06 Peso 46.82 47.06 +0.51 Rupiah 13085 13785 +5.35 Rupee 67.17 66.15 -1.52 Ringgit 3.9865 4.2935 +7.70 Yuan 6.6983 6.4936 -3.06