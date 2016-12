米金融・債券市場＝国債価格上昇、原油安などでリスク選好度低下

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時17分 104*30.50 2.2704% 前営業日終値 104*08.00 2.3020% 10年債(指標銘柄) 16時17分 100*20.50 1.5543% 前営業日終値 100*11.00 1.5870% 5年債(指標銘柄) 16時16分 100*02.25 1.1103% 前営業日終値 99*31.25 1.1300% 2年債(指標銘柄) 15時49分 99*27.75 0.6938% 前営業日終値 99*28.00 0.6900% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 172*07.00 171*18.00 Tノート先物9月限 132*07.50 132*01.00 米金融・債券市場は、原油価格の下落や軟調な独経済指標など受けリスク選好度が低 下し、長期債を中心に国債価格が上昇した。 終盤の取引で30年債 は19/32高、10年債 は8/3 2高、5年債 は3/32高、2年債 はほぼ横ばいで推移している 。 15日にトルコで発生したクーデター未遂事件は鎮圧されたものの、事件に関与した との疑いで多数の公務員や軍関係者などが罪を問われる事態となっており、アナリストの 間ではこうしたことがリスク選好度の低下につながっていると指摘。 FTNフィナンシャル(メンフィス)の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、 前日はトルコのクーデターが鎮圧され安心感が出たことで国債に売りが出たが、この日は 世界的に経済・政治面で予期せぬことがなお待ち受けている可能性があるとの懸念が意識 され、国債が買い戻される動きが見られたとしている。 この日は朝方発表された6月の米住宅着工件数が予想を超えて増加したことで、国債 利回りが一時やや上昇する場面もあった。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ブルーノ・ブライジ ンハ氏は「米経済指標は6月の雇用統計以来、予想より良好な結果となる状況が続いてお り、国債利回りがやや上昇する要因になっている」と指摘。ただ「米国債に対する強い需 要があるため、利回りは一段と低下する可能性がある」と述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread -1.00 1.25 U.S. 10-year dollar swap spread -13.50 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -44.75 1.00