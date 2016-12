UPDATE1: アジア通貨動向（20日）＝総じて軟調、元は上昇

[シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア通貨は総じて軟調。ドルが 強い経済指標を受けて約4カ月ぶりの高値をつけたことが背景。 元 は2日連続で上昇。アジア通貨の支援材料となっている。 中国人民銀行(中央銀行)は、この日の基準値を予想以上の元高方向に設定した。中 国当局は市場原理を重視していく意向を示しているが、市場では懐疑的な見方が浮上して いる。前日は大手国有銀行の介入とみられる買いで急速に元高が進んだ。 マレーシアリンギ は約0.7%下落し、1週間半ぶり安値。前日の海外市場 で原油価格が下落し、同国の石油・ガス輸出収入への懸念が強まった。 ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙によると、米連邦検察当局は、マレー シアの政府系ファンド、ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)の資金疑惑に 関連して、資産の差し押さえを求める民事訴訟を起こす見通し。 韓国ウォン とタイバーツ は下落。ドルが主要通貨に対して上昇し たことが背景。 市場では積極的な米利上げを予想する向きは少なく、ジャカルタ株など、一部の東南 アジア株には、引き続き海外資金が流入している。 バーツは下落。18━19日のタイ市場休場中に一部の東南アジア通貨が下落したこ とを受けて、バーツやタイの債券に利食い売りが出ている。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.02 106.13 +0.10 Sing dlr 1.3550 1.3538 -0.09 Taiwan dlr 32.006 31.991 -0.05 Korean won 1138.76 1135.50 -0.29 Baht 35.03 34.93 -0.29 Peso 47.030 46.940 -0.19 Rupiah 13090 13088 -0.02 Rupee 67.18 67.10 -0.12 Ringgit 4.0230 4.0000 -0.57 Yuan 6.6882 6.6970 +0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.02 120.30 +13.47 Sing dlr 1.3550 1.4177 +4.63 Taiwan dlr 32.006 33.066 +3.31 Korean won 1138.76 1172.50 +2.96 Baht 35.03 36.00 +2.77 Peso 47.03 47.06 +0.06 Rupiah 13090 13785 +5.31 Rupee 67.18 66.15 -1.53 Ringgit 4.0230 4.2935 +6.72 Yuan 6.6882 6.4936 -2.91