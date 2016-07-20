21日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月２１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 デュアルタップ がジャスダックに（公開価格1110円） 新規上場 インソース がマザーズに（公開価格520円） 0800 ７月ロイター短観 1000 ソフトバンクワールド ソフトバンクグループ孫正義社長講演 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1330 ５月全産業活動指数（経済産業省） 1400 ６月のスーパー売上高（日本チェーンストア協会） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２１日（木） ◇指標 08:30 英：小売売上高（国立統計局） Jun 08:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Jun 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jul 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jul 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Jun 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） May 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Jun 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Jun ◇イベント 07:00 インドネシア：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 米・ギリシャ財務相会談（アテネ） 米共和党全国大会（最終日） ◇決算予定 ダイムラー ユニリーバ ＡＢＢ ロシュ ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） スターバックス ＡＴ＆Ｔ アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ） トラベラーズ ビザ