アジア株式市場サマリー（20日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ２０日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2015.46 -1.43 -0.07 2013.40 2015.47 2003.87 前営業日終値 2016.89 台湾 加権指数 9007.68 -27.19 -0.30 9013.52 9034.13 8969.19 前営業日終値 9034.87 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5488.700 +37.447 +0.69 5451.300 5488.700 5439.800 指数 前営業日終値 5451.253
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