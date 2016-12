UPDATE 1-米金融・債券市場＝リスク選好戻り国債価格下落、年内最低1回の利上げ確率高まる

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 104*11.50 2.2972% 前営業日終値 104*28.00 2.2740% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*13.00 1.5801% 前営業日終値 100*19.50 1.5580% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.50 1.1348% 前営業日終値 100*01.75 1.1140% 2年債(指標銘柄) 17時03分 99*26.50 0.7142% 前営業日終値 99*27.75 0.6940% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*15.00 172*07.00 Tノート先物9月限 131*31.50 132*07.50 米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇した。リスク選好の高まりで株 価が世界的に値上がりしたことに加え、最近の地政学リスクにかかわらず米連邦準備理事 会(FRB)が年内最低1回は利上げするとの見方が強まり、相場の圧迫要因となった。 マイクロソフト などの決算が予想を上回るなか米国株は上昇、ナスダック指 数 は1%を超える上げとなった。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の国債アナリスト、ジャスティン ・レデラー氏は「リスクオンで株価が値上がりしたが、全般的に薄商いだった」とした上 で「来週にかけて重要なイベントを控えており、相場は値固めするだろう」と予想した。 翌21日は欧州中央銀行(ECB)理事会が開かれるが、金利据え置きや様子見スタンス の表明が見込まれる。 CMEグループのFEDウオッチによると、短期金利先物が織り込む年内最低1回の 利上げ確率は約51%となった。数週間前は20%未満にとどまっていた。レデラー氏は 「足元の状況はやや落ち着いており、米指標も全般的に予想を上回っていることから、今 年12月に最低1回の利上げがあると想定している」と述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 1.50 U.S. 5-year dollar swap spread 0.75 1.50 U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -45.00 -0.50