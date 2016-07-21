中国・香港株式市場・寄り付き＝中国ほぼ横ばい、香港は続伸

Markets |
［２１日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 3027.6042 0.2953安 前営業日終値 3027.8995 8.6984安 1712.7億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 21971.97 89.49高 前営業日終値 21882.48 209.28高 585.3億香港ドル 中国株式市場はほぼ横ばいで寄り付いた。 上海総合指数 は０．２９５３ポイント（０．０１％）安の３０２７．６０４ ２。上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は０．７３２ポイント（０．０２％）高の３２３８．３３７。 香港株式市場は続伸。ハンセン指数 は８９．４９ポイント（０．４１％）高の ２万１９７１．９７、ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は４１．０７ポイン ト（０．４６％）高の９０６４．１８でそれぞれ寄り付いた。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文
ＦＲＢも悩む｢トランプ占い｣
トランプ相場は政策待ちの時間帯に入っており、利上げ加速を前提に動くことはリスクを伴うとＳＭＢＣフレンド証の岩下真理氏は指摘。 記事の全文