アジア通貨動向（21日）＝リンギ・人民元・バーツが小幅下落

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［２１日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.29 106.89 -0.37 Sing dlr 1.3581 1.3563 -0.13 Taiwan dlr 32.025 32.051 +0.08 Korean won 1141.50 1141.00 -0.04 Baht 35.04 34.98 -0.17 Peso 47.155 47.110 -0.10 Rupiah 13118 13110 -0.06 Rupee 67.20 67.20 0.00 Ringgit 4.0370 4.0295 -0.19 Yuan 6.6818 6.6795 -0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.29 120.30 +12.13 Sing dlr 1.3581 1.4177 +4.39 Taiwan dlr 32.025 33.066 +3.25 Korean won 1141.50 1172.50 +2.72 Baht 35.04 36.00 +2.74 Peso 47.16 47.06 -0.20 Rupiah 13118 13785 +5.08 Rupee 67.20 66.15 -1.56 Ringgit 4.0370 4.2935 +6.35 Yuan 6.6818 6.4936 -2.82
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