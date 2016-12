UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝総じて軟調、リンギは3週間ぶり安値

(内容を更新しました。) [シンガポール 21日 ロイター] - ドル高が続く中、アジアの新興国通貨は総 じて軟調。マレーシアリンギ は3週間ぶり安値を付けた。マレーシアの政府系投 資開発会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)に関連したファンドのマネ ーロンダリング(資金洗浄)疑惑をめぐる懸念が再燃している。 リンギは一時0.6%下落し、1ドル=4.0540リンギと6月29日以来の安値 を記録。マレーシアの株価と国債価格も下げている。 シンガポール当局は、1MDBに関連したファンドの資金洗浄疑惑の調査で、2億4 000万シンガポールドル(1億7700万米ドル)相当の資産を差し押さえたと発表し た。また、米司法省は20日、1MDBから資金35億ドル以上が不正流用されたとして 、関連資産を差し押さえるための複数の訴訟を起こした。 CBAのアジア通貨ストラテジストのアンディ・ジ氏は、米当局の動きはリンギにと って明らかに悪材料だと指摘。対インドネシアルピア でのリンギ売りを推奨し た。 人民元 は小幅高となり、他のアジア通貨の下げ幅縮小につながっている。 ここ数日は中国人民銀行(中央銀行)の委託を受けた国営銀行が大規模な元買い・ドル売 り介入を続けていたが、成都での20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議を 控え、投資家は様子見姿勢を取っている。 タイバーツ は国債価格 の下落を受けて軟調。外国人投資家は前日 、タイ国債の売り越しに転じた。 0400GMT(日本時間午後1時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.12 106.89 -0.21 Sing dlr 1.3572 1.3563 -0.07 Taiwan dlr 32.055 32.051 -0.01 Korean won 1139.49 1141.00 +0.13 Baht 35.02 34.98 -0.11 Peso 47.190 47.110 -0.17 Rupiah 13105 13110 +0.04 Rupee 67.22 67.20 -0.03 Ringgit 4.0480 4.0295 -0.46 Yuan 6.6727 6.6795 +0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.12 120.30 +12.30 Sing dlr 1.3572 1.4177 +4.46 Taiwan dlr 32.055 33.066 +3.15 Korean won 1139.49 1172.50 +2.90 Baht 35.02 36.00 +2.80 Peso 47.19 47.06 -0.28 Rupiah 13105 13785 +5.19 Rupee 67.22 66.15 -1.58 Ringgit 4.0480 4.2935 +6.06 Yuan 6.6727 6.4936 -2.68