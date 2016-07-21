アジア株式市場サマリー（21日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ２１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2012.22 -3.24 -0.16 2019.36 2020.55 2007.59 前営業日終値 2015.46 台湾 加権指数 9056.56 +48.88 +0.54 9010.22 9075.89 9009.79 前営業日終値 9007.68 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5512.400 +23.677 +0.43 5488.700 5531.900 5488.700 指数 前営業日終値 5488.723
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