TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（22日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 米新規失業保険申請25.3万件に減少、4月以来の低水準 > ブレグジットの影響懸念、周辺国が英国上回る＝民間調査 > シカゴ日経平均先物（21日） > 米国株式市場＝下落、インテル決算など振るわず失速 > ＥＣＢ、モンテ・パスキ不良債権売却計画を検証＝関係筋 > 米ＦＲＢ、102億ドルの政府機関ＭＢＳ買い入れ＝ＮＹ連銀 > 欧州市場サマリー（21日） > ＥＣＢ、金利据え置き 英離脱の下振れリスクで追加緩和に含み > 米10年物ＴＩＰＳ入札に旺盛な需要、最高落札利回りは0.045％ > 英ＱＥ物価押し上げに貢献、フォワードガイダンス効果なし＝中銀報告 > 伊銀の不良債権問題、公的資金の後ろ盾は極めて有益＝ＥＣＢ総裁 > 米ＦＲＢ、リバースレポで705.2億ドル吸収 > ユーロ圏金融・債券市場＝独連邦債利回り3週間ぶり高水準、ＥＣＢ政策据え置き受け > 27日に150億ドルの2年物ＦＲＮ入札を実施＝米財務省 > 25─28日に2・5・7年債入札、総額880億ドル＝米財務省 > 黒田日銀総裁、ヘリコプターマネーの可能性排除＝英ＢＢＣ > ＥＣＢ資産買い入れ、夏季休暇後に条件見直しも＝独連銀総裁 > ドル／円106円半ばに回復、日銀総裁ヘリマネ発言は6月中旬に収録 > Ｇ２０、経済危機時のような協調対応は現時点で必要ない＝米高官 > 米中古住宅販売、6月は約9年ぶり高水準 価格過去最高 > 南ア中銀は金利据え置き、今年のゼロ成長予想 > Ｇ２０は成長支援すべき、英ＥＵ離脱決定で不透明感＝ＩＭＦ > ＥＣＢ理事会後のドラギ総裁の発言要旨 > 米7月フィラデルフィア業況指数─2.9、新規受注や出荷は大幅上昇 > ＥＵ離脱交渉の遅れ、英国は正当性説明必要＝仏大統領 > ＥＣＢ、政策金利据え置き 英国ＥＵ離脱の影響見極め > ユーロ上昇、ＥＣＢ総裁9月に措置取るか手掛かり与えず > 米国株式市場・序盤＝ほぼ変わらず、強弱まちまちの企業決算を消化 > 5月の米住宅価格指数、前月比0.2％上昇＝連邦住宅金融局 > ＥＣＢ、ギリシャ銀向けＥＬＡ上限を572億ユーロに引き下げ

◆企業関連ニュース > 米ＧＭ、第2四半期は大幅増益 通期利益見通しも引き上げ > ＧＭ、タカタ製エアバッグ問題で新たに430万台リコールの可能性 > 米ダンキン、4─6月売上高は予想割れ 米既存店売上高が低迷 > 米住宅建設ＤＲホートン、第2四半期は13％増益 販売好調 > 米司法省、アンセムとエトナの同業買収阻止に向け提訴 株価は上昇 > 訂正-米ウォルマート、製品から有害物質8種排除へ 業者に対応要請 > 米住宅建設パルトグループ、4─6月は14％増益 予想上回る > BUZZ-外株：マリオット・バケーションズが11カ月ぶり高値、好決算受け > BUZZ-外株：米地方金融ＦＮＢ大幅安、同業ヤドキンを14.7億ドルで買収へ > 独ダイムラー、プレミアム電気自動車の開発加速へ＝ＣＥＯ > 米ダンキン、4─6月売上高は予想割れ 米既存店売上高が低迷 > 米住宅建設ＤＲホートン、第2四半期は13％増益 販売好調 > BUZZ-外株：米クアルコム急伸、好決算受け目標株価引き上げ相次ぐ > BUZZ-外株：米バイオジェン急伸、第2四半期利益は予想超え・通年見通し引き上げ > マスターカード、英決済サービスのボーカリンクを9.2億ドルで買収 > BUZZ-外株：米サウスウエスト航空10％安、第3四半期ユニットレベニューの減少を予想 > ＧＭ、タカタ製エアバッグ問題で新たに430万台リコールの可能性 > 米ブラックストーン、第2四半期は2％増収 運用資産過去最高 > 米司法省、アンセムとエトナの同業買収阻止に向け提訴 株価は上昇 > 訂正-米ウォルマート、製品から有害物質8種排除へ 業者に対応要請 > BUZZ-外株：米インテル4％安、注目のデータセンター事業で伸び鈍化 > BUZZ-外株：米ドミノ・ピザ最高値更新、第2四半期は予想上回る増収増益 > サムスン電子、中国自動車ＢＹＤ株を4.5億ドルで取得 > 米ディッシュ、第2四半期の有料ＴＶ契約者数が予想超える大幅減