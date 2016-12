UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、株安などでリスク回避

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 104*16.50 2.2901% 前営業日終値 104*12.00 2.2960% 10年債(指標銘柄) 17時01分 100*20.00 1.5560% 前営業日終値 100*13.00 1.5800% 5年債(指標銘柄) 17時03分 100*04.75 1.0940% 前営業日終値 99*30.00 1.1380% 2年債(指標銘柄) 17時02分 99*28.50 0.6818% 前営業日終値 99*26.50 0.7140% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*15.00 171*15.00 Tノート先物9月限 132*07.50 131*31.50 米金融・債券市場では国債利回りが低下した。前日発表のインテル 決算が振 るわず米株式相場が下落したことや、ブラジルで来月開幕するリオデジャネイロ五輪中に 攻撃を計画していた疑いで10人の逮捕者が出たことなどで、リスク回避の動きが再び台 頭したことが背景。 この日の取引で10年債利回りは一時4週間ぶり、30年債利回りは3週間ぶりの高 水準をつけていたが、その後低下に転じた。短期債利回りも低下している。 アクション・エコノミクス (サンフランシスコ)のグローバル債券部門責任者のキ ム・ルパート氏は「米株式市場ではダウがとうとう下落に転じた」とし、「米国債利回り は株式相場の動きに連動して低下した」としている。 市場では、夏季五輪開幕を控えるブラジルでこの日、過激派組織「イスラム国」との 関与が疑われる人物10人が五輪開催中に攻撃を計画していたとの疑いで逮捕されたこと も、米国債の買いにつながったとの見方も出ている。前出のルパート氏は「ブラジルで逮 捕者が出たと伝わったことで、市場は神経質になった」としている。 終盤の取引で10年債 利回りは1.561%に低下。一時は6月24日 以来の高水準となる1.628%まで上昇していた。 30年債 利回りは2.296%。一時は3週間ぶりの高水準となる2. 360%をつけていた。 2年債 利回りは0.685%に低下。一時は4週間ぶり高水準となる0. 731%まで上げる場面もあった。 この日に発表された米経済指標は、16日までの週の新規失業保険申請件数が約3カ 月ぶりの低水準となった一方、フィラデルフィア地区連銀発表の7月の業況指数は低下す るなどまちまち。 ただセンター・アセット・マネジメント(ニューヨーク)の債券投資ディレクター、 カーク・バーネビー氏は「経済指標からは、米経済はトレンドかそれをやや上回るペース で成長する軌道になお乗っていることが示されている」と指摘。「こうしたファンダメン タルズを踏まえれば、利上げは正当化される」としている。 CMEフェドウォッチによると、連邦準備理事会(FRB)が年内に1回以上利上げ を実施する確率は50%以上。同確率は数週間前は20%以下だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 4.25 U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 5.00 U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 4.25 U.S. 10-year dollar swap spread -9.50 3.00 U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 1.50