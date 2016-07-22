アジア通貨動向（22日）＝人民元・ウォン・バーツが上昇、リンギは軟調

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［ ２２日 ロイター］ - ０１３３ＧＭＴ（日本時間午前１０時３３分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.61 105.82 +0.20 Sing dlr 1.3547 1.3550 +0.02 Taiwan dlr 32.073 32.060 -0.04 Korean won 1133.98 1135.90 +0.17 Baht 34.93 34.99 +0.17 Peso 47.070 47.070 +0.00 Rupiah 13100 13095 -0.04 Rupee 67.17 67.17 0.00 Ringgit 4.0475 4.0380 -0.23 Yuan 6.6713 6.6765 +0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.61 120.30 +13.91 Sing dlr 1.3547 1.4177 +4.65 Taiwan dlr 32.073 33.066 +3.10 Korean won 1133.98 1172.50 +3.40 Baht 34.93 36.00 +3.06 Peso 47.07 47.06 -0.02 Rupiah 13100 13785 +5.23 Rupee 67.17 66.15 -1.52 Ringgit 4.0475 4.2935 +6.08 Yuan 6.6713 6.4936 -2.66
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