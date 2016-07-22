中国・香港株式市場・寄り付き＝中国横ばい、香港反落

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［上海 ２２日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 3038.1182 0.8909安 前営業日終値 3039.0091 11.1096高 1999.9億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 21913.04 87.45安 前営業日終値 22000.49 118.01高 652.8億香港ドル 中国株式市場は横ばいで始まった。 上海総合指数 は０．８９０９ポイント（０．０３％）安の３０３８．１１８ ２で寄り付いた。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は１．２８１ポイント（０．０４％）安の３２５１．２４２で寄り付いた。 香港株式市場は反落。 ハンセン指数 は８７．４５ポイント（０．４０％）安の２１９１３．０４で寄 り付いた。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は４８．３７ポイント（０．５３％） 安の９００８．７１で寄り付いた。
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