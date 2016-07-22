新規上場日程一覧（22日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧にな れます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をク リックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ リファインバース 6531 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/28 9万株・7.48万株(2.47万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 1700 1500─1700 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ マリモ地方創生リート投資法人 投資証 3470 券 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 7/29 8万8500口・なし(8850口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 9万2000 9万2000─10万 ＳＭＢＣ日興・ みずほ・野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証ＲＥＩＴ 三井不動産ロジスティクスパーク投資法 3471 人 投資証券 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/2 21万2800口・なし(10000口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 7/25 25万─27万 大和 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 ビューティガレージ 3180 （上場日） 7/26 （既上場市場） マザーズ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 Ｈａｍｅｅ 3134 （上場日） 7/27 （既上場市場） マザーズ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 フリービット 3843 （上場日） 7/27 （既上場市場） マザーズ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証２部 シャープ 6753 （上場日） 8月1日 （既上場市場） 東証１部 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部・札証 サツドラホールディングス 3544 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 8/16 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- -----------