［東京 ２２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 22 July, 2016---------------------------------------- 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇決算予定 ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ） アメリカン航空
Saturday, 23 July, 2016----------------------------------------
Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（中国・四川省成都、２４日まで） Sunday, 24 July, 2016----------------------------------------
Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（中国・四川省成都、最終日） 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）外相会議（ビエンチャン）
Monday, 25 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：月例経済報告 1400 日本：鉄連会長会見
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米民主党全国大会（２８日まで） ◇決算予定 スプリント テキサス・インスツルメンツ Tuesday, 26 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：６月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1330 日本：同友会代表幹事会見 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省５年債入札 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、２７日まで）
◇決算予定 アップル キャタピラー デュポン マクドナルド スリーエム ツイッター ユナイテッド・テクノロジーズ ベライゾン・コミュニケーションズ ＵＳスチール
Wednesday, 27 July, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表）
◇決算予定 フェイスブック ボーイング ゴープロ グルーポン グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス マリオット・インターナショナル コカ・コーラ アルトリア・グループ Thursday, 28 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年物価連動国債（８月債）の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 米民主党全国大会（最終日）
◇決算予定 アルファベット アマゾン・ドット・コム ブリストル・マイヤーズ・スクイブ コノコ・フィリップス ダウ・ケミカル エレクトロニック・アーツ フォード・モーター ハーレー・ダビッドソン マスターカード Friday, 29 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 1230 日本：７月国際分散投資戦略調査 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀）
●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 13:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合に参加 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が銀行ストレステストの結果発表
◇決算予定 エクソンモービル シェブロン メルク ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ） ゼロックス Tuesday, 02 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1500 日本：７月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング）
●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 10:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 "Economic Conditions and Implications for Monetary Policy"（北京）
◇決算予定 ＡＩＧ オフィス・デポ ファイザー プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）
Wednesday, 03 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
◇決算予定 モトローラ・ソリューションズ プルデンシャル・ファイナンシャル ポロ・ラルフローレン テスラ・モーターズ タイム・ワーナー Thursday, 04 August, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 10:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 "Economic Conditions and Implications for Monetary Policy"（上海）2日の講演と同じ内容 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Aug 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Aug 11:00 英中銀インフレ報告
◇決算予定 ケロッグ マイケル・コース リンクトイン エヌビディア シマンテック バイアコム ジンガ
Friday, 05 August, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1130 日本：花王社長会見 ●海外● ◇決算予定 クラフト・ハインツ
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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