中国・香港株式市場・前場＝ともに反落、中国人民銀幹部が追加利下げに難色

［上海 ２２日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 3018.8211 20.1880安 1054.5億元（上海Ａ株） 寄り付き 3038.1182 0.8909安 前営業日終値 3039.0091 11.1096高 1999.9億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 21901.20 99.29安 293.6億香港ドル 寄り付き 21913.04 87.45安 前営業日終値 22000.49 118.01高 652.8億香港ドル 中国株式市場は反落して前場の取引を終えた。中国人民銀行（中央銀行）幹部が追加 利下げに後ろ向きな姿勢を示したことを受けた。また、前日の上昇を受けて利食い売りが 出ている。 上海総合指数 は２０．１８８０ポイント（０．６６％）安の３０１８．８２ １１。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は２０．３８３ポイント（０．６３％）安の３２３２．１４０。 香港株式市場も反落して前引け。 ハンセン指数 は９９．２９ポイント（０．４５％）安の２万１９０１．２０。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は３２．０５ポイント（０．３５％） 安の９０２５．０３。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE｣と表示しま す。