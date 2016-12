UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝小幅上昇、マレーシアリンギは資金洗浄疑惑で下落

(内容を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - アジア通貨市場では、人民元の上昇につれ 高となりウォン など大半の新興国通貨が小幅上昇している。 その中で、マレーシアリンギ は3週間以上ぶりの安値に沈んでいる。週間で の下げは3%程度と、10カ月ぶりの大きさとなった。マレーシア政府系投資開発会社ワ ン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)の資金洗浄疑惑に関する懸念がさらに強 まっている。 翌週は、米連邦公開市場委員会(FOMC)が26―27日に開催される。米連邦準 備理事会(FRB)が追加利上げを行う見込みは小さい。ただ、最近の米経済指標は強い 内容のものがみられ、年内の利上げもあるのではないかとの見方から米ドル は下支 えされている。 メイバンク(シンガポール)のシニア外為ストラテジスト、クリストファー・ウォン 氏は「問題は、9月もしくは12月の利上げがFRBの検討課題に入っているかどうかだ 」と述べた。 フィリピンペソ は今週0.7%程度下落。米ドルが全般的に高いなかでト レーダーらが米ドルの買い持ち高を増やした。 シンガポールドル は同0.6%安。弱い内容の経済指標により、一段の景気 刺激策が必要であることが示された。 台湾ドル は0.2%安、インドルピー 、インドネシアルピアIDR=I Dとタイバーツ は各0.1%安。 0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.69 105.82 +0.12 Sing dlr 1.3546 1.3550 +0.03 Taiwan dlr 32.061 32.060 -0.00 Korean won 1133.70 1135.90 +0.19 Baht 34.95 34.99 +0.13 Peso 47.105 47.070 -0.07 Rupiah 13100 13095 -0.04 Rupee 67.16 67.17 +0.01 Ringgit 4.0650 4.0380 -0.66 Yuan 6.6675 6.6765 +0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.69 120.30 +13.82 Sing dlr 1.3546 1.4177 +4.66 Taiwan dlr 32.061 33.066 +3.13 Korean won 1133.70 1172.50 +3.42 Baht 34.95 36.00 +3.02 Peso 47.11 47.06 -0.10 Rupiah 13100 13785 +5.23 Rupee 67.16 66.15 -1.50 Ringgit 4.0650 4.2935 +5.62 Yuan 6.6675 6.4936 -2.61