米金融・債券市場＝長期債利回り低下、来週のＦＯＭＣ控え

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 104*21.00 2.2837% 前営業日終値 104*09.00 2.3010% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*17.00 1.5663% 前営業日終値 100*17.50 1.5650% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.00 1.1184% 前営業日終値 100*03.50 1.1020% 2年債(指標銘柄) 15時53分 99*27.00 0.7065% 前営業日終値 99*28.00 0.6900% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*20.00 171*15.00 Tノート先物9月限 132*04.00 132*07.50 米金融・債券市場では、不安定な展開となる中、長期債利回りが小幅低下した。ただ 過去数週間の米指標は少なくとも年内1回の利上げを後押しする底堅い内容となっており 、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明で米連邦準備理事会(FRB)がタカ派 姿勢を示すとの見方も出ている。 午後終盤の取引で、10年債 は1/32安。利回りは1.568%と、 前日の1.565%からやや上昇した。 30年債 は12/32高。利回りは2.301%から2.283%に低 下した。 2年債 は1/32安。利回りは0.69%から0.706%に上昇した。 ドイツ南部ミュンヘンのショッピングセンターで銃乱射事件が発生し、少なくとも1 5人が死亡したと伝わったことで、一部で長期債への逃避買いが出た。 2週間前に堅調な6月の米雇用統計が発表されて以降、米10年債利回りは20ベー シスポイント(bp)以上、2年債利回りは10bp近く上昇。アナリストは、大幅上昇 ではないが、米経済が正しい方向に向かっていることを示唆していると分析している。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「堅調な指標を受 けて、米経済の下振れ予想は後退した」とし、「FOMCを控え、投資家は慎重姿勢を維 持するだろうが、FRBは景気先行きに関してやや前向きな見方を示すとの観測がある」 と述べた。 CMEフェドウォッチによると、短期金利先物市場が織り込む12月の利上げ確率は 48%と、前日の47%から小幅上昇。数週間前は20%未満にとどまっていた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 -1.50 U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 -1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -9.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 -0.75