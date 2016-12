UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝下落、マレーシアリンギが下げ主導

(内容を更新しました) [シンガポール 25日 ロイター] - 週明けのアジア通貨市場で、新興国通貨は 大半が下落。好調な経済指標を背景に、米ドルが約4カ月ぶりの高値に上昇した。ただ、 今週は米連邦公開市場委員会(FOMC)と日銀金融政策決定会合の開催を控えており、 慎重な向きも多い。 マレーシアリンギ が下げを主導し、0.7%安と約1カ月ぶり安値を付けた 。原油価格が下落し、原油や天然ガスの関連収入が減るとの懸念が広がった。マレーシア 政府系投資開発会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)の資金洗浄疑惑に 関する懸念も根強い。 トレーダーによると、リンギのチャート上の一時的な支持線は1米ドル=4.081 5―4.0850リンギとみられ、これを割り込めば4.1000リンギ、4.1140 ―4.1160リンギの水準まで下落する可能性があるという。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.28 106.24 -0.04 Sing dlr 1.3606 1.3592 -0.10 Taiwan dlr 32.138 32.070 -0.21 Korean won 1136.77 1134.40 -0.21 Baht 35.00 34.92 -0.23 Peso 47.180 47.120 -0.13 Rupiah 13125 13107 -0.14 Rupee 67.21 67.08 -0.19 Ringgit 4.0820 4.0560 -0.64 Yuan 6.6777 6.6800 +0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.28 120.30 +13.19 Sing dlr 1.3606 1.4177 +4.20 Taiwan dlr 32.138 33.066 +2.89 Korean won 1136.77 1172.50 +3.14 Baht 35.00 36.00 +2.86 Peso 47.18 47.06 -0.25 Rupiah 13125 13785 +5.03 Rupee 67.21 66.15 -1.57 Ringgit 4.0820 4.2935 +5.18 Yuan 6.6777 6.4936 -2.76