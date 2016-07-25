アジア株式市場サマリー（25日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２５日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2012.32 +1.98 +0.10 2014.74 2020.69 2006.63 前営業日終値 2010.34 台湾 加権指数 8991.67 -21.47 -0.24 9030.36 9085.91 8916.05 前営業日終値 9013.14 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5533.600 +35.413 +0.64 5498.200 5548.500 5498.200 前営業日終値 5498.187
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