再送-26日の国内・海外経済指標と行事予定

(諮問会議の時間等を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月企業向けサービス価格指数（日銀） 1015 閣議、閣議後会見 1030 ４０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1040 経済財政諮問会議 1210 石原経済再生相会見 1245 ４０年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：キヤノン、オリックス 市場変更 ビューティガレージ が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２６日（火） 22:45 ＮＺ：貿易収支 Jun 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q2 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 May 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jul 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jul 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Jun 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jul 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jul ◇イベント 17:00 米財務省５年債入札 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、２７日まで） ◇決算予定 ＳＫハイニックス 現代自動車 ＢＰ ＬＶＭＨモエヘネシー・ルイヴィトン アップル キャタピラー デュポン マクドナルド スリーエム ツイッター ユナイテッド・テクノロジーズ ベライゾン・コミュニケーションズ ＵＳスチール