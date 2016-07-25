米2年債入札、応札倍率2008年以来の低水準

Markets |
［ニューヨーク／ワシントン ２５日 ロイター］ - 米財務省が実施した、２６０ 億ドルの２年債入札（ダッチ方式）は、応札倍率が２．５２倍と、２００８年１２月以来 の低水準だった。 連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）開催を控え、取引を手控える動きが目立った。 詳細は以下の通り。 最高落札利回り 0.760％ 平均落札利回り 0.727％ 最低落札利回り 0.600％ 落札価格 99.980208 最高利回り落札比率 97.06％ カバー（応札倍率） 2.52倍 （以下の単位はドル） 落札総額 26,000,159,100 応札総額 65,527,199,100 競争入札 25,827,210,000 非競争入札 172,949,100 ＮＹ連銀地区落札 1,815,682,000 プライマリーディーラー応札 53,470,000,000 プライマリーディーラー落札 15,442,960,000 直接入札者応札 4,168,000,000 直接入札者落札 2,668,000,000 間接入札者応札 7,716,250,000 間接入札者落札 7,716,250,000 発行日 2016年8月01日 償還日 2018年7月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828S68
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文