米金融・債券市場＝低調な2年債入札受け短期債利回り上昇、ＦＯＭＣ控え警戒感漂う

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時06分 104*17.00 2.2893% 前営業日終値 104*17.00 2.2890% 10年債(指標銘柄) 16時00分 100*14.50 1.5749% 前営業日終値 100*16.50 1.5680% 5年債(指標銘柄) 16時06分 99*29.75 1.1397% 前営業日終値 100*00.75 1.1200% 2年債(指標銘柄) 15時01分 99*25.25 0.7353% 前営業日終値 99*27.00 0.7070% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 171*18.00 171*20.00 Tノート先物9月限 132*02.00 132*04.00 米金融・債券市場は、短期債利回りが上昇し、約1カ月ぶりの高水準をつけた。午後 に入り実施された260億ドルの2年債入札が低調な内容となったことが売りを誘った。 週内に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)をにらみ米株安となる中、長期 ゾーンはほぼ変わらずから小幅安となった。市場参加者の間では、米連邦準備理事会(F RB)が年内利上げの可能性を示唆する可能性があるとして警戒感が高まっている。 終盤の取引で、2年債 利回りは1ベーシスポイント(bp)超上昇し、0 .723%。一時0.731%まで上昇し、前週つけた約1カ月ぶりの高水準と一致した 。 2年債入札では、応札倍率が2.52倍と、2008年12月以来の低水準となった 。間接入札者の落札比率も2年ぶりの低水準となった。 この日の入札はさえない結果に終ったものの、FRBの金利据え置きが見込まれる中 、26日の340億ドルの5年債、28日の280億ドルの7年債入札は好調になるとみ られている。 米経済が前月の英国の欧州連合(EU)離脱決定を受けた影響を切り抜け、拡大を続 けているものの、FRBは依然低インフレ・生産性に懸念を表明している。 パイパー・ジャフリーの債券戦略主任、ジャスティン・ホージェンドーン氏は「FR Bは問題を先送りするだろう。市場にはなお、かなりのリスクが残存する」と指摘した。 金利先物市場では、FRBが今週のFOMCで利上げすると予想する向きはほぼ皆無 となっている。ただ、年末までの利上げ確率は50%超に上昇している。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last Net Change (bps) (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -9.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 -0.25